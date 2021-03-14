Инвестиции в тюменский агропром продолжаются Фото: Виктория Терина

В последнее время Россия становится всё более значимым игроком на мировом рынке продовольствия. Это связано с весомыми инвестициями в аграрную сферу, в том числе и в Тюменской области. В этом году будут реализованы четыре крупных частных инвестиционных проекта в сфере сельского хозяйства Тюменского района.

Как сообщил заместитель начальника управления АПК районной администрации Валерий Герасимов, эти проекты относятся как к переработке, так и к производству.

– В частности, ждем ввода в эксплуатацию второй очереди предприятия по выпуску мороженого, которое явно пришлось по вкусу покупателям. Кроме того, у нас появится еще один бизнес, который специализируется на производстве питьевой воды. Что касается непосредственно сельского хозяйства, то в 2021 году в Тюменском районе должна появиться молочно-товарная ферма, – говорит Валерий Герасимов.

Он также подчеркнул, что наши крупные предприятия не останавливаются в своем развитии. Продолжается модернизация птицефабрики «Тюменский бройлер», а первым завершил свой инвестпроект ТК «ТюменьАгро», где открылась еще одна большая теплица.

– Прошлый год был достаточно сложным, были периоды, когда рабочих рук не хватало. Сейчас ситуация выправляется. В данный момент заканчиваем реконструкцию цеха, который будет давать до 400 тонн продукции в месяц, – говорит директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко.

По данным управления АПК, благодаря новым производствам в Тюменском районе появится еще 55 рабочих мест.