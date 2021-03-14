Тюменцам назвали главные причины роста цен на автомобили Фото: Виктория Терина

Не секрет, что пандемия нанесла сокрушительный удар по многим сферам, в том числе по авторынку. Управляющий одного из местных банков Александр Хорошев рассказал о главных причинах роста цен на автомобили и что будет с ценами на машины в 2021 году.

- На стоимость авто в 2021 году продолжат оказывать влияние следующие факторы, что и в 2020: пандемия и связанные с ней процессы, дефицит автомобилей, действия государства, «скрытая инфляция», рост цен на ресурсы, курс рубля, - отметил эксперт.

По словам Александра, в период карантинных ограничений все российские автозаводы существенно снизили темпы выпуска машин – заводы стояли почти 2 месяца. Сложившийся дефицит спровоцировал рост цен, особенно по самым популярным моделям, которые расходятся как «горячие пирожки» – это KIA, Volkswagen и Hyundai.

- Но вопрос не только в простоте автопроизводства и сборке кузовов, но и в поставке комплектующих, электроники, металлопроката, нарушении логистических цепочек. Все автопредприятия работают по схеме «Just in Time», никто не держит склады комплектующих на годы вперед. Производители, конечно, будут пытаться сдерживать рост цен, чтобы не обрушить продажи, но это в любом случае лишь сделает более мягким изменение стоимости авто. Поэтому даже после снятия ограничений будет наблюдаться серьезный дефицит и постепенный рост стоимости, - дополнил Хорошев.

Повлияет на ценообразование планируемое повышение утилизационного сбора, но только на импортные авто. С повышением цены на импортные автомобили потребитель будет рассматривать более дешевые варианты – вырастет спрос и цены на машины, которые производятся в России, и сегмент б/у.

- Рынок подержанных авто в принципе отражает ценовую политику автомобильных брендов, правда с некоторым опозданием. С ростом цены на определенную модель она обязательно дорожает и на вторичном авторынке. После поднятия цен на новые машины у клиента есть еще примерно месяц до того, как вырастут цены на автомобили с пробегом. По нашим прогнозам, рост цен составит до 10% в среднем по рынку, - пришел к выводу специалист.