Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 марта 2021 года увеличилось на 78 человек Фото: pixabay.com

По информации оперативного штаба Тюменской области, за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания коронавирусом. За весь период пандемии число заболевших составило 32 431. Кроме того, за день заболели 4 детей из общего числа заболевших.

5769 человек остаются под медицинским наблюдением, а 971 человек находится на перевахтовке. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 4 пациента. Несмотря на усилия врачей, от COVID-19 за сутки скончались ещё 6 человек. За весь период пандемии в Тюменской области умерли 330 пациентов с коронавирусом. Но есть и хорошие новости: за минувшие сутки выписаны 68 выздоровевших, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 30 600 жителей области.

За последние сутки в России выявлено 10 083 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 12,6% не имели симптомов болезни. Зафиксировано 395 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 232 человека. Всего в России зарегистрировано 4 390 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период от коронавируса умерли 92 090 человек, выписаны по выздоровлении 3 995 129 человек.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.