Школьница из Тобольска представит свой проект на конференции "Шаг в будущее" Фото: группа в социальной сети "Шаг в будущее"

Макет установки для переработки нефтяных остатков разработала воспитанница детского технопарка "Кванториум-Тобольск" Екатерина Пономарева. И теперь свою разработку она представит на ежегодной научно-практической конференции "Шаг в будущее" в Москве, которая состоится с 22 марта.

Над макетом установки "Переработка тяжелых нефтяных остатков: мазута, полугудрона, гудрона" Екатерина работала вместе с научным руководителем, педагогом гимназии имени Н. Д. Лицмана Марией Круткиной. Практический этап включал в себя разработку макета установки в 3D-редакторе Tinkercad и распечатку его на 3D-принтере. Технически его испытывал наставник хайтека Рамиль Хабиев.

По мнению самой школьницы, идея установки сможет стать опорой для более масштабных разработок крупных нефтехимических компаний.