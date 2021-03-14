Телеграм-бот поможет тобольским подросткам определиться с профессией Фото: pixabay.com

Телеграм-бот поможет тобольским школьникам и студентам определиться с выбором профессии, 15 марта на платформе Telegram станет доступен третий блок чат-бота ProYou (@mtProYou_bot) «Кем ты станешь, когда вырастешь?».

После прохождения тестов пользователь получит список подходящих профессиональных сфер, рекомендации по развитию личных качеств и гибких навыков. Советы основываются на результатах двух предыдущих блоков и дополнительных вопросов. В третьем тестовом блоке пользователям предстоит ответить на вопросы о любимых школьных предметах и предпочтениях в профессиях. Направлений масса: работа с социумом, финансами, творчеством, медициной, экологией и так далее. По результатам ответов ProYou выдаст подборку трендовых и востребованных профессий, необходимые знания и умения для их освоения и рекомендации по учебным заведениям.

- У каждого человека с рождения уникальный тип мышления, скорость реакции и базовые навыки. Чат-бот помогает подобрать наилучшую профессию, скомбинировав базу школьника и личные интересы. В конечном итоге это отразится и на его продуктивности и удовольствии от рабочего процесса, — рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Телеграм-бот распознает 20 основных навыков и типов мышления, которые определяют сильные качества человека. Перед тем как проходить третий этап, разработчики советуют пройти два предыдущих раздела: «Чем ты круче Моргенштерна?» и «Пусть говорят», чтобы получить полное описание своего типа личности и задуматься над выбором карьеры.

Стоит отметить, что бот разработан мультицентром «Моя территория» Тобольска в партнерстве с московским центром профориентации подростков «Дизайн Карьеры».

На основе ответов он определяет сильные и слабые качества пользователя, его конкурентные преимущества и предлагает аудио-советы от HR-специалиста. Также пользователям отправят подборку книг, фильмов и образовательных курсов. Три блока тестов и ассоциативных вопросов помогают людям поэтапно изучить самих себя.