В Тюменской области собираемость взносов на капремонт составила 103% Фото: Виктория Терина

По итогам 2020 года в Тюменской области уровень собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов составил 103%. По данным на 1 января 2021 года объем поступивших взносов составил 2 миллиарда 413,46 миллионов рублей, хотя начислено было 2 миллиарда 351,76 миллионов рублей. На заседании парламентского комитета директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Мугаммир Галиуллин объяснил перевыполнение плана.

Сейчас в региональную программу включено 7 тысяч 410 многоквартирных домов (МКД), в которых проживают 916,76 тысяч человек. В «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (региональный оператор) делают взносы 93% МКД. Еще 7% предпочли специальные счета — у УК, ТСЖ и регоператора (60 МКД из 501).

«Фонд» также пополняется двумя статьями доходов: начисленные пени за неплатежи и проценты на остаток средств на счете. Выплаченные пени в 2020 году составили 11 млн рублей (всего за пятилетку — 46,7 млн рублей). Проценты — 181,88 млн рублей (всего - 857,63 млн рублей). Данные средства также направляются на финансирование работ по капремонту.

Уже более 5 лет реализуется региональная программа. По краткосрочному плану подпрограммы 2021-2023 годах отремонтируют 1 тысячу 151 конструктивных элементов и инженерных систем в 645 многоквартирных домах в 26 муниципальных образованиях. Примерная стоимость работ составит 2 миллиарда 24,87 миллионов рублей. В январе уже начали информировать собственников о предстоящих работах. В реестре подрядчиков состоит 330 организаций, 129 включено в прошлом году.