Тюменцы могут пожертвовать предметы домашнего быта в «Лавку добра» Фото: pixabay.com

Тюменцы могут пожертвовать предметы домашнего быта в «Лавку добра», принимают вещи в опрятном и рабочем состоянии.

По словам куратора проекта «Творить добро – просто» Евгения Шавлак, в «Лавку добра» можно принести мелкую бытовую технику – чайники, блендеры, фены и другую. Востребованы постельное белье, подушки, одеяла, пледы и полотенца, посуда и контейнеры для хранения вещей.

– Что касается крупногабаритной техники или мебели, то везти их в «Лавку добра» не нужно. Здесь помощь оказывается адресно. Человек, который желает пожертвовать мебель, холодильник или матрас, звонит нам, мы выясняем, у какой семьи есть такая потребность, и даем им контакты друг друга. Далее о доставке крупногабарита они договариваются самостоятельно, – рассказал куратор.

Вещи принимают круглосуточно на посту охраны по адресу: ул. Амурская, 150.