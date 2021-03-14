Врачи и пациенты тюменского госпиталя рассказали о коронавирусе «изнутри» Фото: pixabay.com

Врачи и пациенты тюменского госпиталя рассказали о коронавирусе «изнутри». За прошлый год в подразделения моноинфекционного госпиталя на базе Областной инфекционной клинической больницы госпитализированы 10 749 пациентов. Из них 10 598 человек выписаны с выздоровлением в 2020 году, часть продолжает лечиться до сих пор.

В палатах пациенты находятся до тех пор, пока им нужна стационарная терапия – не всегда до полного выздоровления. Всё зависит от степени поражения лёгких, общего состояния, а если нет осложнений, то пациенты продолжают лечение дома.

Галина Павловна Л. всего несколько дней назад вернулась домой, хотя коронавирусом заболела в первых числах февраля. Около двух недель она лечилась в моноинфекционном госпитале по улице Новой, а после проходила реабилитацию в санатории «Жемчужный».

Болезнь у женщины началась с повышения температуры и кашля. У неё взяли анализы на COVID-19, направили на КТ которая показала, что инфекцией поражена почти четверть лёгких. После чего бригада скорой помощи доставила тюменку в госпиталь.

- Поначалу лечение казалось слишком простым – капельниц не было. Потом уже успокоилась, когда от уколов и таблеток легче стало. Без внимания не оставалась, в палату врачи и медсёстры регулярно заходили. Давление и температуру по нескольку раз на дню измеряли, если нужно - давали кислород, брали анализы. Только ЭКГ четыре раза провели, - рассказала Галина Павловна.

-Наши больные – особая категория, требующая большого внимания. Ведь люди напуганы диагнозом, а мы обязаны их успокоить, вселить надежду на выздоровление. У нас работают эффективные механизмы лечения, - прокомментировал Дмитрий Бойко, заведующий моноинфекционным госпиталем на улице Новой.

Лучше коронавирусом не болеть, поэтому стоит носить маски, обрабатывать руки антисептиком, вакцинироваться и беречь своё здоровье.