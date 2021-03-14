В Тобольске обновят 23 детские игровые площадки Фото: pixabay.com

В Тобольске создали новый порядок отбора дворовых территорий для их частичного благоустройства. В этом году планируют отремонтировать либо установить детское игровое оборудование на 23 дворовых территориях. Для этих работ предусмотрены бюджетные средства.

- В этом году бюджетом предусмотрено 30 млн рублей на субсидирование благоустройства дворовых территорий. Эта цифра пока не окончательная, возможно ее увеличение. Планируется отремонтировать либо установить детское игровое оборудование на 23 дворовых территориях, - сообщил председатель комитета жилищного хозяйства департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Евгений Курач.

Как рассказал Евгений Курач на сегодняшний день примерно 138 тобольских дворов требуют ремонта. При текущем финансировании замена всего детского оборудования составит шесть лет.

24 февраля утвердили постановление администрации Тобольска об утверждении порядка отбора дворовых территорий для их благоустройства. Согласно документу, до 1 марта департамент создал инвентаризационную комиссию, в которую включены представители управляющих компаний, депутаты Тобольской гордумы, ТОСов, департамента городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности. До 15 марта комиссия утвердила график проведения инвентаризации дворов – он утвержден 4 марта и размещен на сайте городской администрации. В нем размещены адреса дворов и дата и время проведения инвентаризации.

До 15 апреля планируют завершить инвентаризацию и перечень дворов будет предоставлен для проведения рейтингового голосования, которое пройдет до 15 мая. Затем, выделят какие именно дворы войдут в список работы текущего года