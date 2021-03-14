В Тюменской области IТ-профессии пользуются спросом Фото: pixabay.com

В Тюменской области образование в IТ-сфере пользуется спросом. По сообщению директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич: в 2020 году в рамках средне-профессионального образования (СПО) конкурс в среднем составил 4,8-5 человек на место; 6,54 человека на место — в вузах.

В Тюменской области IТ-специалистов готовят 4 вуза и 11 организаций СПО, где обучают по 56 и 21 специальности соответственно.

- Студенты проходят практику на предприятиях и в организациях региона, мы также являемся одной из площадок, - рассказывает директор департамента.

Мария Рудзевич подчеркнула, что между учебными заведениями и работодателями выстроена схема взаимодействия. Проводятся ярмарки вакансий с участием представителей ИТ-компаний. Также студентов нередко связывают с предприятиями в рамках регионального проекта «Школа программирования».

Благодаря федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» тюменцы с 2020 года могут пройти бесплатное обучение по программам повышения квалификации и получить персональный цифровой сертификат. Так, в прошлом году 520 человек завершили обучение и получили удостоверения о повышении квалификации.