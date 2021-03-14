Погода на 14 марта в Тюмени: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина

Сегодня, 14 марта, на территории области будет преобладать зимний режим погоды. Температура воздуха днём -4…-9 °С. Ночью ожидается -14...-19 °С, местами до -24 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.

Святая Евдокия Илиопольская, память которой отмечается в этот день, — раннехристианская мученица. В молодости она отличалась красотой и, будучи блудницей, заработала огромное состояние. По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта — то есть на начало весны. Этот праздник на Руси праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, девицы и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».