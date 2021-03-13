С начала года тюменские автоинспекторы задержали более тысячи пьяных водителей. Фото: Вадим Бегун

С начала года тюменские автоинспекторы задержали более тысячи пьяных водителей. 129 из них сели за руль нетрезвыми повторно.

В ГИБДД анализируют каждое ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, его причины, время совершения, как долго водитель мог двигаться по городу и почему не попал в поле зрения автоинспекторов. Исходя из этого анализа, проводятся рейдовые мероприятия, составляется расстановка нарядов ДПС и определяются маршруты их патрулирования.

– Ежедневно автоинспекторы выезжают по вызовам, поступающим от граждан с сигналами о неадекватном поведении автомобилистов. Как правило, по таким сообщениям за сутки задерживаются от одного до трех водителей в состоянии опьянения, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции региона.

В этом году сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом в Тюменской области 1044 водителя в состоянии опьянения, в том числе 129, севших за руль пьяными повторно.