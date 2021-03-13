В Уватском районе готовы к весеннему паводку. Фото - uvatregion.ru.

В Алымке Уватского района завершился ремонт гидротехнического сооружения. Со стороны Иртыша отсыпали грунтом всю площадь дамбы. На работы потрачено 5,5 миллиона рублей.

По информации пресс-служба районной администрации, на некоторых участках сооружения установили заградительные боны, общей протяженностью 350 погонных метров.

– Боны, как эффективное средство постоянной плавучести, устанавливаем для защиты береговой полосы от волновых и ветровых нагрузок в целях сохранения целостности конструкции сооружения, – пояснил инженер дирекции по управлению муниципальным хозяйством Виктор Пелех.

Стоит отметить, что в Уватском районе расположены пять гидротехнических сооружений, сообщает «Тюменская линия».