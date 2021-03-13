В Тюмени иностранным студентам помогают адаптироваться к России. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

В Тюмени иностранным студентам помогают адаптироваться к России. Проблему постарается решить областной студсовет.

Айгерим Шарапова из Киргизии, которая учится на четвертом курсе вуза, столкнулась с языковым барьером. Девушка рассказывает, что первый год был сложным, ей приходилось самой изучать русский язык. Студентка искала информацию в интернете, ей приходилось просить помощи у соседок. Со временем она начала больше общаться с одногруппниками и участвовать в мероприятиях. Теперь же она координирует программу помощи иностранным студентам в своем вузе.

Помочь в адаптации иностранным студентам решил областной студсовет. Он поможет им познакомиться с русскими традициями, а тюменским студентам расскажет о культуре других стран. Первая встреча со студентами из Индии, Египта и Казахстана уже прошла.

– Проводить встречи вживую решили, чтобы была возможность не только пообщаться, но и познакомиться с другими аспектами культуры, например кухней или письменностью. К тому же многие соскучились по общению офлайн, – приводит слова руководителя Студенческого центра Тюменской области Екатерины Козеевой «Вслух.ру».