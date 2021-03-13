В Тюмени визажисты создали образы мамам детей-инвалидов. Скриншот из видео.

В Тюмени визажисты создали образы мамам детей-инвалидов, находящихся в Центре реабилитации. В объективе фотокамер очутились 30 прекрасных женщин.

В преддверии весеннего праздника – Международного женского дня – сотрудники ОЦРИ при поддержке одной из крупнейших компаний Тюменской области подготовили для мам детей-инвалидов «Фотодень».

– Эти женщины героически борются за здоровье своих детей, отдавая этому все ресурсы и силы, подчас забывая о себе. Возможность посвятить своей внешности какое-то время и запечатлеть на фото полученный результат стала для них настоящим подарком, – рассказали в местном ОЦРИ.

Над каждой участницей акции трудилась целая команда профессионалов: визажисты, парикмахеры, стилисты и фотографы. Для каждой был создан индивидуальный образ – прическа, макияж, одежда, а также работали две локации в разном стиле.