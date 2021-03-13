В Тюменской области за сутки скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки умерли еще пять пациентов с коронавирусом. Им было от 61 года до 90 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 5 человек: женщина, 90 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарой пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 61 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарой вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 73 года, от от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 71 год, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 324 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 32352), 75 человек выздоровели (за весь период – 30532), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 822 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.