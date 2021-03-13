Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 марта 2021 года увеличилось на 78 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 78 и составило 32 352 человека.

За последние сутки в России выявлено 9 908 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 475 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 380 525 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 695 летальных исходов, выздоровели 3 985 897 человек.