Тоболячка чуть не лишилась зрения после наращивания ресниц. Фото: Ольга Крыльцова

Тоболячка чуть не лишилась зрения после похода к мастеру по наращиванию ресниц. У пострадавшей развилась аллергия на клей, у нее диагностировали кератоконъюнктивит правого глаза, эрозию роговицы правого глаза, дистрофию роговицы.

Как выяснилось, мастер не предупредила горожанку о возможной аллергической реакции на клей, письменный договор об оказании услуг не заключался. Женщина рассказала специалисту о дискомфорте, однако та даже не предложила сделать пробы на реакцию используемых ингредиентов. После очередного сеанса у клиентки воспалился глаз. Она потребовала срочно снять ресницы, но та целый месяц не брала телефон. Только по просьбе коллеги мастер сняла злополучные ресницы, когда уже прошло столько времени.

– Не обошлось без механической травмы больного глаза. Жертва красоты вскрикнула от боли и была вынуждена обратиться за помощью в местную больницу, где ей поставили диагноз «рана роговицы». Клиентка потребовала от мастера возмещения расходов на лечение, но та отказала. Вскоре заболевание резко обострилось, девушку госпитализировали и под местной анестезией удалили остатки кристаллизованного клея, – рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда.

После удаления инородного тела у местной жительницы ухудшилось зрение. Лечение продолжается и по сей день. В итоге суд взыскал со специалиста салона красоты 46 250 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.