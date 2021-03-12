На благоустройство 40 дворов в Тобольске выделен 61 млн рублей. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тобольске в 2021 году отремонтируют более сорока дворов. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с главой города Максимом Афанасьевым, которая состоялась накануне, 11 марта.

– Мне нравится, как в Тобольске развивается городская среда, как она с каждым годом становится все более комфортной и интересной для людей. Этой зимой, например, новой жизнью начала жить Базарная площадь – один из исторических центров старой столицы Сибири, – поделился губернатор.

Александр Моор отметил, что решил поддержать предложение Максима Афанасьева об увеличении финансирования программы благоустройства дворов в Тобольске. Таким образом, в 2021 году на приведение в порядок, установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм в более чем 40 дворах города будет направлен 61 миллион рублей.