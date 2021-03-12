Дети, которых сбили на «зебре» в Тюмени, находятся в больнице. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ялуторовской сегодня, 12 марта, водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» сбил двух детей. Мужчина не стал задерживаться на месте дорожно-транспортного происшествия и скрылся из вида. Инцидент произошел два часа назад.

– По предварительным данным, двое мальчиков семи лет шли по пешеходному переходу, позади них шла женщина с другими детьми. По свидетельству родительницы, детей сбил автомобиль «Фольксваген Тигуан», женщина успела сделать фото автомобиля и водителя в нем. После этого машина уехала, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По сведениям сотрудников ГИБДД, в настоящее время дети находятся в больнице на обследовании. Предварительно, тяжелых травм они не получили. В ведомстве порекомендовали водителю «Фольксвагена» самому явиться в ГИБДД (ул. Одесская, 16).