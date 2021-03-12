Подозреваемые в убийстве алабая тюменцы заявили о нападении на них собаки. Фото из архива героев.

Жители Тюмени, которых хозяева алабая подозревают в убийстве собаки, заявили, что животное ранее на них нападало и сильно покусало. Однако все обвинения они опровергают: «Хоть на детекторе лжи проверяйте».

– Мама работает почтальоном, 14 ноября они вместе с тетей пошли разносить почту и увидели, что ворота одного дома открыты, а за ними собака. Мама с тетей развернулись, чтобы уйти в другую сторону, но не успели. Пес выскочил из ограды и кинулся на тетю. Буквально за несколько секунд он искусал ей голову и грудь, – рассказала Елена, племянница пострадавшей.

Девушка также заверила, что хозяин алабая Сергей предлагал оплатить лечение и обещал увезти собаку в Тарманы. Однако ситуация не изменилась. После собачник и вовсе заявил, что не боится суда.

– Нас пытаются обвинить в убийстве собаки. По этому поводу я также собираюсь подать в суд за клевету. Проверяйте нас на детекторе лжи, выясняйте все, но пока нет никаких доказательств того, кто и при каких обстоятельствах убил животное, это все додумки, – говорит тюменка.

По информации «МегаТюмень», сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».