Тюменский диетолог просит не отказываться от углеводов. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский диетолог Ольга Захваткина просит не отказываться от углеводов. Симптомами их нехватки могут быть слабость и головокружение, головная боль и тошнота, сонливость, сильное чувство голода

– Углеводы есть простые, которые, попадая в наш организм, быстро распадаются на сахар. Если их много, то они уходят в жировые запасы. К таким углеводам относится всё самое вкусное: сахар, мучные изделия и вся выпечка (печенье, пряники, вафли), конфеты, пирожные и т. п. Сложные же углеводы с длительным высвобождением обеспечивают нас энергией на более длительный период. К ним относятся крупы, овощи, фрукты и ягоды, – рассказала Захваткина.

Специалист по питанию рекомендует ограничить простые углеводы, но для обеспечения нужд клеток больше употреблять сложных углеводов, так как они еще являются источником клетчатки и витаминов. Если углеводов недостаточно, организм используется для восполнения энергии жиры и белок, что может привести к нарушению обмена веществ, передает «Тюменская область сегодня».