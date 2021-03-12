На улице Зелинского в Тюмени водитель на внедорожнике сбил мальчика. Фото: Ольга Крыльцова

На улице Николая Зелинского в Тюмени накануне, 11 марта, вечером восьмилетний мальчик попал под колеса внедорожника Toyota Land Cruiser. Дорожный инцидент произошел в седьмом часу вечера в районе дома № 21.

– По предварительным данным, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, несмотря на то что зебра находилась в зоне видимости. У юного пострадавшего зафиксированы различные травмы, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.