Россельхозбанк финансирует птицефабрику «Боровская». Фото - Россельхозбанк.

Тюменский региональный филиал АО «Россельхозбанк» стал финансовым партнером одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий России по производству яиц и продуктов их переработки – ПАО «Птицефабрика «Боровская». Кредитные средства обеспечат клиенту значительное снижение затрат по обслуживанию ранее действующих кредитов. Объем осуществленного финансирования составил 1,7 млрд. рублей. Заемные средства предоставлены по программе льготного кредитования предприятий АПК, реализуемой министерством сельского хозяйства РФ

ПАО «Птицефабрика «Боровская» занимается выращиванием птицы, производством яйца, продуктов его глубокой переработки, и более 30 наименований продукции из мяса птицы. Производственные мощности птицефабрики позволяют содержать 4,4 миллиона голов птицы. Выпуск яйца в 2020 году достиг отметки в 1 061 млн. Продукция птицефабрики реализуется на территории 15 регионов страны.

«Мы рады стать финансовым партнером крупнейшей птицеводческой компании, предприятие дает области более 2 400 рабочих мест, качественную продукцию. Банк готов обеспечить выполнение дальнейших задач клиента с помощью финансирования его оборотных средств и инвестиционных затрат», - резюмировал директор Тюменского филиала АО «Россельхозбанк» Михаил Стебихов.

«Льготное банковское кредитование – эффективный инструмент поддержки и развития бизнеса. Уверен, что наши партнерские взаимоотношения с Россельхозбанком будут успешно развиваться в дальнейшем», - отметил генеральный директор ПАО «Птицефабрика «Боровская» Евгений Несват.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.