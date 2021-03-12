Сразу шесть тюменцев скончались от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области – очередные жертвы среди пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Всего же от ковида за период пандемии в регионе умерли 319 человек.

– Несмотря на усилия врачей, скончались шесть человек: мужчина, 51 год, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарой вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 82 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания; женщина, 73 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 62 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегметарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 71 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 80 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 32 274), 74 человека выздоровели (за весь период – 30 457), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 937 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.