Тюменец пытался разбить бутылку о голову женщины 8 марта.
Фото: Ольга Крыльцова
В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений 40-летней местной жительнице. Участковый установил и задержал подозреваемого.
Инцидент произошел 8 марта, когда 40-летний мужчина приехал в гости к своей приятельнице. В ходе употребления алкогольных напитков между ними произошла ссора. Доказать свою точку зрения в возникшем конфликте гость решил с помощью грубой физической силы.
– Ранее судимый ялуторовчанин схватил со стола бутылку и несколько раз ударил хозяйку квартиры по голове. Женщине удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к соседям, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ялуторовчанин отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.