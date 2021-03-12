Тюменец пытался разбить бутылку о голову женщины 8 марта. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений 40-летней местной жительнице. Участковый установил и задержал подозреваемого.

Инцидент произошел 8 марта, когда 40-летний мужчина приехал в гости к своей приятельнице. В ходе употребления алкогольных напитков между ними произошла ссора. Доказать свою точку зрения в возникшем конфликте гость решил с помощью грубой физической силы.

– Ранее судимый ялуторовчанин схватил со стола бутылку и несколько раз ударил хозяйку квартиры по голове. Женщине удалось выбежать на улицу и обратиться за помощью к соседям, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ялуторовчанин отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.