Ранее судимый тюменец отправился в колонию за неуплату алиментов дочери. Фото: Ольга Крыльцова

В Уватском районе Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя поселка Туртас. Мужчина без уважительной причины уклонялся от уплаты алиментов своей несовершеннолетней дочке.

– На основании судебного решения местный житель обязан был ежемесячно выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако алименты он не платил, за что его штрафовали. Но должных выводов он для себя не сделал, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что задолженность по платежам на ноябрь 2020 года у мужчины составила более 600 тысяч рублей. Суд назначил подсудимому 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.