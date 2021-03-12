Участок дороги у Гилевской рощи в Тюмени перекрыли до 25 марта из-за обрушения коллектора

Участок дороги у Гилёвской рощи в Тюмени перекрыли до 25 марта из-за обрушения коллекторов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени по улице Вербной в районе дома № 13, корпус 2, временно запретили ездить автомобилям. Как известно, недавно здесь произошло обрушение коллектора, теперь специалисты выполняют аварийные работы по ремонту подземных коммуникаций. Они продлятся до 25 марта.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам 50 лет Октября, Маресьева и Чекистов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Гилевской роще в Тюмени обрушившийся коллектор опорожнили от стоков. Таким образом, первый этап восстановительных работ на улице Вербной завершен.