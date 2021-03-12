Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 марта 2021 года увеличилось на 80 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 80 и составило 32 274 человека.

За последние сутки в России выявлено 9 794 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 486 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 496 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 370 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 91 220 летальных исходов, выздоровели 3 973 029 человек.