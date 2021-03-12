В Гилевской роще в Тюмени обрушившийся коллектор опорожнили от стоков. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Гилевской роще в Тюмени обрушившийся коллектор опорожнили от стоков. Первый этап восстановительных работ на улице Вербной завершен.

По информации местного водоканала, работы по восстановлению целостности трубы продолжались более суток. Специалисты подтвердили, что ЧП произошло из-за глубокого промерзания грунта.

– Трещина образовалась в мерзлоте на нижней части трубы. Прежде чем устранить повреждение, нам было необходимо полностью опорожнить коллектор от стоков, на это потребовалось немало времени. После проведения дефектации повреждённого участка коллектора был определен метод устранения повреждения, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Сейчас специалисты предприятия приступили к ремонту резервного коллектора. После проведения земляных работ и оценки характера повреждения будет разработан план ремонтно-восстановительных мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП в Тюмени: в Гилёвской роще обрушился канализационный коллектор

Специалисты намерены осуществить аварийный сброс стоков (подробнее)