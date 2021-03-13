Тюменцы прослушают лекцию о роли непрофессионалов в искусстве. Фото - "Космос | Молодежный театральный центр" в ВК.

Тюменцы прослушают лекцию о роли непрофессионалов в искусстве. Мероприятие состоится 15 марта в 18.00 в рамках образовательной программы конкурса творческих проектов «ЦЕХ» от Молодежного театрального центра «Космос

Онлайн-лекцию «Они просто не знали, что так нельзя» прочитает кандидат искусствоведения Юлия Клейман. Она расскажет о «самозванцах» в театральном искусстве — знаменитых режиссерах без специального образования. О том, почему иногда создавать что-то новое и необычное легче, не зная «инструкции».

19 марта в 13.00 и 20 марта в 17.00 в «Космосе» пройдет генерационная сессия с театральным режиссером, продюсером, автором спектакля, вошедшего в программу «Маска Плюс» фестиваля «Золотая Маска» – Александром Шумилиным. Участники расскажут о своих проектах, творческих идеях и вместе с экспертом смогут их доработать и усовершенствовать, передает Moi-portal.ru.

Заявки на участие в реализации творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ» принимаются до 22 марта. Участники могут получить до 500 тысяч рублей на воплощение своей идеи.