Депутат тюменской облдумы помог поликлинике купить планшеты и манекен ребенка. Фото - ТРО "Единой России".

Член фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы Сергей Романов помог закупить городской поликлинике № 17 20 планшетов для работы бригад неотложной помощи, манекен-тренажер ребенка и мебель для зон ожидания. В двух педиатрических отделениях медучреждения наблюдаются 26 тысяч детей, и, как заверяют врачи, любая помощь приходится очень кстати.

Старшая медицинская сестра отделения Наталья Зайцева показала, как с помощью приобретенного манекена-тренажера обучают нюансам ухода за младенцем медицинских сестер и участковых врачей-педиатров.

– На этой модели трехмесячного малыша медики отрабатывают те навыки, которые им нужно передать молодым мамам на патронаже. Как правильно пеленать, купать, менять подгузники, делать массаж и многое другое. Это очень важно и нужно, – объяснила она.

Для маленьких пациентов в детском отделении на Широтной при поддержке депутата установили игровую развивающую панель. Теперь к доктору в поликлинику малыши приходят без страха, а время ожидания приема проводят с пользой.

Но самое главное приобретение для медучреждения – планшеты для бригад неотложной помощи с программой «Медицинская информационная система». Прямо у постели больного медики могут открыть его амбулаторную карту, посмотреть результаты анализов и обследований, заключения специалистов и тут же сделать необходимые назначения.