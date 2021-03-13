Юный тюменский фермер стал участником делового форума «Капитаны бизнеса». Фото - yalutorovsk.admtyumen.ru.

Юный тюменский фермер – пятиклассник Саша Сотников – принял участие в деловом форуме «Капитаны бизнеса». Мероприятие состоялось в конце февраля в Голышмановском городском округе.

На стратегической сессии Саша попал в группу со студентами местного агропедколледжа, где ему предложили идею создать парк Валенка (в посёлке Голышманово есть сапоговаляльный цех). У молодого человека большие планы – построить ферму. А пока у него на доращивании три бычка – Бася, Бублик и Бизон.

– Перевели Бизона с молока на сыворотку, чтобы малыш окреп - водой его пока не поим. Недавно у него как у маленького ребёночка были соплюшки, видимо, простыл в морозы. Ставили Бизону уколы – вылечили «мальчика». Как только Саша заходит в загон с ведром, он сразу понимает, что его кормить будут и выбегает вперёд, расталкивая остальных животин. Им в стайку подаётся вода автоматически, – рассказала мама школьника Света.

По ее словам, сын мечтает придумать приспособление, чтобы ещё сено не разносить вручную, передает «АиФ - Западная Сибирь».