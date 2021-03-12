В тюменской Зареке старый водовод заменят за полтора месяца. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени участок тепловой сети в районе жилых домов по Заречному проезду, 31 и 35 заменят в предстоящем межотопительном периоде. Работы совпадут с началом опрессовок (31 мая) и продлятся до 14 июля.

Водовод прослужил более 30 лет, и теперь его решено заменить. Договор уже заключен, ведутся подготовительные работы.

– В рамках реализации указанного мероприятия будет заменено более 300 метров тепловой сети (в двухтрубном исчислении), то есть всего более 600 метров трубопровода. Диаметр трубопровода существенный – 400 миллиметров. Для минимизации неудобств жителей проведение капитального ремонта тепловой сети синхронизировано с гидравлическими испытаниями сетей (опрессовками) в данном районе. Работы начнутся одновременно – 31 мая, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, что капитальный ремонт такого крупного объекта не может быть выполнен в полном объеме за две недели опрессовки. Работы по замене тепловой сети продлятся до 14 июля.