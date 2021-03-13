В Тюмени планируют открыть дачный сезон 24 апреля. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени планируют открыть дачный сезон 24 апреля. Сейчас дорабатывается расписание автобусов.

– Чтобы повысить качество транспортного обслуживания и увеличить количество рейсов до садоводческих объединений, мы установили следующие маршруты регулярных перевозок: - №155к «СК Здоровье – с/о Строитель» и №120к «СК Здоровье – с/о Солнечное». Изменена схема движения маршрутов №152, №152к. В схему включен промежуточный остановочный пункт СНТ «Березка», – рассказал директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

Всю информацию и изменение в режимах работы маршрутов до садоводческих обществ можно отслеживать в середине апреля на официальном сайте МКУ или узнать по телефону информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22, передает «Тюменская область сегодня».