Сбер объявил о старте нового ежегодного мероприятия – Дня здоровья в Сбере

Сбер объявил о старте нового ежегодного мероприятия — День здоровья в Сбере. Фото - Сбер.

Сегодня стартует ежегодное мероприятие – День здоровья в Сбере. Во всех офисах СберБанка станут доступны продукты СберЗдоровья – «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью».

Клиенты, которые приобретут данные продукты, смогут получить неограниченное общение с терапевтом, педиатром, а также четыре консультации с узкопрофильными специалистами (невролог, гинеколог, ЛОР, кардиолог и др.) в течение года, с которыми можно проконсультироваться из любого места 24/7, воспользовавшись компьютером или приложением в смартфоне. Дежурный терапевт ответит в течение 1 – 2 минут.

Также в ряде регионов станет доступно предложение, включающее, помимо телемедицинских консультаций, запись на очные приемы к врачам на тот случай, если по итогам онлайн-общения клиенту порекомендуют посетить клинику для осмотра, обследования или сдачи анализов*. Это только часть продуктовой линейки СберЗдоровья, доступной во всех отделениях Сбера в России.

Сегодня клиенты в офисах СберБанка получат специальные промокоды для бесплатных онлайн-консультаций. Чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в отделение СберБанка и получить консультацию о новых продуктах у сотрудников. Менеджеры помогут установить приложение СберЗдоровье, покажут как им пользоваться, а также расскажут о продуктах индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, ответят на вопросы.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Корпоративная культура Сбера основана на ответственном отношении к здоровью сотрудников и клиентов. В пандемию Сбер в кратчайший период перевел 70 процентов офисных сотрудников на удалённую работу. Остальным, кто обеспечивал непрерывность деятельности банка, предоставил всё необходимое для защиты здоровья. Каждый сотрудник всегда может рассчитывать на максимальное внимание и помощь со стороны Сбера, а в случае госпитализации – на индивидуальное сопровождение.

В период пандемии Сбер одним из первых организовал горячую линию, которой воспользовались почти полмиллиона россиян. Программа по удалённому мониторингу больных СберЗдоровья и наши новейшие разработки с применением ИИ, которые позволили определять вероятный диагноз заболевания по снимкам КТ, спасли сотни жизней.

Применяя самые высокие стандарты по защите здоровья сотрудников и клиентов, Сбер активно продолжает развивать индустрию здравоохранения в рамках своей экосистемы и делать всё, чтобы качественная медицина и лекарства были доступны как можно большему числу жителей нашей страны.

День здоровья в Сбере планируется проводить каждый год во вторую пятницу марта. Это мероприятие станет напоминанием десяткам миллионов россиян о том, как важно заботиться о здоровье – своём и своих близких.

* О наличии продукта уточняйте в любом отделении Сбера в вашем регионе.

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