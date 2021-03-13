Студентка-медик из Тюмени из-за онлайн-учебы стала волонтерить. Фото - Марина Агапова в ВК.

Студентка шестого курса лечебного факультета ТюмГМУ Марина Агапова из-за онлайн-учебы стала волонтерить. В рамках акциии #МыВместе девушка выполняет заявки пожилых людей на покупку продуктов.

– После доставки продуктов звонила женщина и благодарила, было очень приятно это слышать. Ещё я выезжала на заявку по оплате ЖКХ. Заявительницей была бабушка, которая сломала руку по пути в магазин. В такие моменты понимаешь, что пожилым сейчас нужно быть осторожнее и лучше обратиться за помощью, – отмечает Марина.

По словам педагога дообразования Галины Тимошенко, в свободное время она на собственном автомобиле ездит по заявкам штаба.

– Усталость, раздражение из-за пробок, очереди в магазинах, тяжелые пакеты — все это есть, но когда я вижу глаза бабуль и дедуль и получаю от них слова благодарности, все негативные эмоции испаряются. Заряжаешься такой энергией, что хочется горы сворачивать, – рассказала Галина «Вслух.ру».