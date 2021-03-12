Личный кабинет – самый удобный способ представить декларацию 3-НДФЛ

В Тюменской области продолжается декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Отчитаться о полученных в 2020 году доходах, обязаны более 55 тысяч жителей региона.

Самым удобным способом заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, является сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Интерфейс сервиса позволяет избежать ошибок при заполнении декларации, поскольку персональные данные, сведения об имуществе, о доходах, полученных с места работы, подтягиваются автоматически.

Задекларировать полученные доходы необходимо гражданам, которые, к примеру, в 2020 году продали имущество (находившееся в собственности менее минимального предельного срока владения), продали ценные бумаги, доли в уставном капитале, получили доходы от сдачи имущества в аренду, выиграли в лотерею или получили в дар имущество от лиц, не являющихся близкими родственниками.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля 2021 года. Однако на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (имущественных при покупке жилья, социальных, стандартных, инвестиционных), установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

Для подачи декларации 3-НДФЛ через личный кабинет в режиме онлайн не требуется личного посещения налоговой инспекции. Заполненная декларация и подтверждающие документы подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая формируется бесплатно также непосредственно в сервисе. Здесь же есть возможность отследить статус камеральной налоговой проверки декларации.

Получить доступ к электронному личному кабинету ФНС России можно в любой налоговой инспекции РФ либо с помощью учетной записи на Едином портале государственных услуг, подтвержденной лично в МФЦ либо в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).