Тюменку, не посещавшую гинеколога 15 лет, избавили от двух опухолей. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском «Медицинском городе» 65-летнюю пациентку избавили сразу от двух опухолей – удалили гигантских размеров миоматозный узел матки и успешно излечили от рака шейки матки третьей стадии. До возникновения беспокоящих симптомов женщина не посещала кабинет гинеколога 15 лет.

– Диагностические мероприятия на этапе обследования показали в полости матки наличие огромного кальцинированного миоматозного узла, который занимал весь малый таз. Новообразование соответствовало категории особенно крупных – 12 сантиметров, – рассказала заведующая радиологическим отделением № 1 Татьяна Григоренко.

На внутреннем консилиуме совместно с гинекологами было решено включить в лечение пациентки дополнительный предлучевой, операционный этап. Хирурги медучреждения убрали доброкачественное образование в матке, а впоследствии ей провели лучевое лечение в сочетании с монохимиотерапией.

В настоящее время пациентке стало гораздо легче. Она не ощущает тяжести из-за объёмов живота, исчезли и симптомы, которые 2 месяца назад привели её в «Медицинский город».