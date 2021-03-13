В ялуторовской больнице открылся кабинет хронической сердечной недостаточности. Фото - yaltazrb.ru.

В ялуторовской больнице №23 открылся кабинет хронической сердечной недостаточности. Его работа поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

– Кабинет мы организовали по рекомендации главного внештатного кардиолога департамента здравоохранения Тюменской области Олега Рейтблата. В марте кардиолог кабинета начал прием пациентов, – рассказала заведующая взрослой поликлиникой ОБ Лилия Бадыгина.

Участковые терапевты и фельдшеры ФАПов помогают составить список пациентов либо имеющих хроническую сердечную недостаточность, либо с подозрением на этот диагноз. Таких в Ялуторовске и районе уже сейчас больше 400 человек. Всех их в порядке очередности пригласят на первичный прием, опросят, обследуют. Если диагноз подтвердится - закрепят за кабинетом ХСН, чтобы кардиолог мог вести динамическое наблюдение.

В день здесь принимают по 10-12 человек. На сегодняшний день пациентов, диагноз которых не подтвердился, меньше десяти процентов.