Тюменцы жалуются на темноту в квартирах из-за необрезанных деревьев. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцы жалуются на темноту в квартирах из-за необрезанных деревьев. С такими просьбами им следует обращаться в свою управляющую организацию, советуют в городской администрации.

– Проживающие в доме жильцы уже много раз обращались по поводу значительно разросшихся деревьев. Одни жалуются на слишком сильное затемнение комнат от крон деревьев. Другие заметили аварийные ветки, которые могут обломиться при сильном порыве ветра. А одна пожилая тюменка не может спать по ночам, потому что ветви дерева стучат ей в окна, – рассказала директор одного из УК города.

В середине февраля сотрудники организации обратилась в департамент городского хозяйства с уведомлением о необходимости провести обрезку деревьев. Специалисты выехали на место, оценили состояние насаждений и соответствие жалоб жителей текущей ситуации. Только после этого дали рекомендации по проведению работ вплоть до вида обрезки и технологии её проведения.

В администрации отметили, что к каждому виду зелёных насаждений необходим индивидуальный подход. Есть деревья, которые требуют особого внимания: даже обрезку на них нужно проводить исключительно деликатную. Об этом и многом другом предупреждают специалисты департамента представителей управляющих организаций перед началом работ.