Погода на 13 марта в Тюмени: значительное потепление

В Тюмени ожидается потепление. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 марта, до рассвета в Тюмени небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 17 градусов, днем – минус 7. Вечером столбики термометров покажут 9 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Василия, исповедника. В народе замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда, может случиться и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. Наши предки наблюдали, как тают круги вокруг дерева, по этому судили о весенней погоде: "круты края, крута и весна будет, пологи — весна будет протяжливой". 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.