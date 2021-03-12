В Тюмени пройдет всероссийская выставка роботов и трансформеров. Фото предоставлено "КП".

Наш мир становится все более фантастическим и необычным. Теперь управлять почти любой техникой может автопилот, каждый может завести у себя дома животное, которое не обязательно кормить и выгуливать. Все это стало возможным благодаря робототехнике.

Роботы давно перестали быть чьей-то выдумкой и прочно поселились в наших домах и общественных местах. Чего только стоит робот-пылесос, который помогает нам экономить драгоценное время! Или кофемашина, что делает самые вкусные напитки.

Это лишь малая часть всего разнообразия механических созданий.

Фото предоставлено "КП".

Существуют и роботы-профессионалы – кулинары, танцоры и акробаты. Увидеть их можно и в нашем городе: более 150 уникальных роботов приехали в ТЦ «Па-на-ма», чтобы открыть прекрасный и загадочный мир технологий для вас и ваших детей.

Новейшие боевые и интеллектуальные машины со всех уголков планеты собраны на площади больше 2 000 квадратных метров. С 13 марта по 25 апреля гости выставки не только увидят этих роботов, но и смогут повзаимодействовать с каждым из них. Помимо роботов на выставке можно встретить японскую девочку-голограмму HatsuneMiku, биткоин-компьютер и фотозону «Буллеттайм». В последней можно и нужно фотографироваться (причем бесплатно), чтобы получить динамичное фото на память.

Для самых любознательных посетителей на выставке организованы мастер-классы, где можно самостоятельно (под руководством опытного наставника) создать уникальный шлем робота, собственный меч джедая, реактор Железного человека, трансформера или объемную картину 3D-ручкой.

Также вы сможете сразиться в одной из восьми зон виртуальной реальности, прокатиться подобно настоящему космонавту на гироскопическом колесе, проверить себя на прочность, осваивая захватывающий дух аттракцион TotalCube, почувствовать себя Джеймсом Бондом, повторяя ловкость героя в лазерном лабиринте, сразиться между собой или целой компанией в увлекательном, но безопасном лазертаге.

Изюминкой выставки можно по праву считать необычную галерею картин, в точности «оживших» картин. Изобразительное искусство в стиле «Гарри Поттера» и «Дориана Грея» удивит даже самого искушенного зрителя.

В отдельном зале собрались трансформеры и культовые персонажи из фильмов, мультфильмов и комиксов – герои Marvel и DC. На выставку их привезли из столицы – легендарного Музея восстания машин. Кстати, один из них – 12-метровый ОптимусПрайм – уже красуется у входа в ТЦ «Па-на-ма», собирая возле себя истинных фанатов и прохожих зевак.

Но и это еще не все! Организаторы выставки обещают ежедневно радовать гостей увлекательными шоу-программами, которые также входят в стоимость входных билетов.

Фото предоставлено "КП".

Шоу будут проводиться каждые 30 минут с 12.00 до 20.00, а в 20.00 начинается последнее представление. Гости смогут увидеть парад и бои роботов, шоу роботов-акробатов, а также физические и химические опыты – «Тесла-шоу» и «КРИОшоу».

Расписание шоу-программ и всю подробную информацию можно найти на сайте выставки. Тут же можно получить бесплатный детский билет! Количество билетов ограничено. Сроки проведения акции уточняйте на сайте.

Не пропустите самую масштабную и высокотехнологичную выставку страны, пока она гостит у нас в Тюмени!

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