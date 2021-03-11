«Страна Девелопмент»: почти половину квартир покупают северяне. Фото - ГК «Страна Девелопмент».

Компания «Страна Девелопмент» активно реализует новостройки в Тюмени: сейчас в продаже представлено 5 проектов. В связи с этим специалисты компании решили проанализировать портрет покупателя и выяснить, жителям каких городов интересна недвижимость в данной локации.

Оказалось, что почти 50% сделок приходится на жителей ХМАО и ЯНАО, они считают Тюмень очень привлекательным городом для покупки недвижимости. Такие клиенты предпочитают приобретать квартиры с ремонтом, так как это существенно упрощает задачу релокации. Более того, положительным моментом стала возможность получения машино-места в подарок – крытый паркинг очень актуален в период морозов и ветров, а также предусматривает круглосуточную охрану автомобиля. При покупке недвижимости данная аудитория руководствуются тремя основными мотивами: сдача квартиры в аренду, приобретение объекта недвижимости для ребенка, а также квартира для собственного проживания.

– Привлекательно и то, что для жителей других городов у нас предусмотрены все условия для проведения дистанционной сделки, что позволяет сэкономить до трех дней с учетом дороги до Тюмени, – комментирует Ирина Михайлова, директор по продажам ГК «Страна Девелопмент». – Для покупателей это очень выгодное решение, ведь все затраты мы берем на себя.

Интересно отметить, что тюменцы, в свою очередь, более категоричны при выборе, так как они хорошо понимают логистику города и оценивают расположение районов. Для данной аудитории важно красивое оформление и качественное наполнение мест общего пользования, а также благоустроенная внутренняя территория – например, пешеходный бульвар, который становится центром отдыха и активного образа жизни, или наличие набережной рядом с домом.