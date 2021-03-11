Жительница Ялуторовска заказала две тысячи тюльпанов. Фото: Вадим Бегун

В отдел ялуторовской полиции обратилась 25-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.

На одном из сайтов потерпевшая нашла объявление о продаже цветов. Она созвонилась с сотрудником онлайн-магазина. Обговорив условия доставки, покупательнице прислали договор и чек на оплату 2 000 тюльпанов. Женщина перевела на указанный счет более 36 тысяч рублей.

– Цветы с помощью транспортной компании должны были поступить ей в конце февраля. После того как оговоренный срок поставки товара истек и сотрудники интернет-магазина перестали выходить на связь, ялуторовчанка отправилась в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.