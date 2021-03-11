Для ишимских школьников прошло профориентационное мероприятие «Конструктория Pro». Фото предоставлено Еленой Кашкаровой.

11 марта для школьников Ишимского района прошло профориентационное мероприятие «Конструктория Pro».

Игротека, состоящая из 12 разнообразных конструкторов, наглядно показывает ребятам, какие практические навыки развиты у них хорошо, а над какими еще надо поработать. 350 учеников старших классов районных школ смогли познакомиться с ними детально.

Фото предоставлено Еленой Кашкаровой.

– Выбор профессии – один из основных в жизни. Любому родителю хочется, чтобы дети отнеслись к нему максимально ответственно, – рассказывает автор программы, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – В крупных городах у старшеклассников больше возможностей посетить различные профориентационные курсы. А вот в районах области есть дефицит такого рода знаний. Поэтому в 2019 году мы придумали «Конструкторию Pro», на которой в игровой форме ребенок может задуматься о своем профессиональном будущем.

Фото предоставлено Еленой Кашкаровой.

При входе на мероприятие школьникам выдается карта будущих профессий, в которой они могут посмотреть, какой из конструкторов какой навык развивает. Или, наоборот, выбрать из большого перечня видов профессиональной деятельности ту, что ему ближе по характеру, и в специальной таблице увидеть, какие навыки для нее требуются и как именно их получить.

Фото предоставлено Еленой Кашкаровой.

Также в рамках «Конструктории» прошли традиционные для проекта «Крепкая семья» экологические проекты: книжный обменник, сбор использованных батареек и «Добрая крышечка». И вручена «Мотивационная библиотека подростка», состоящая из 24 современных книг, интересно рассказывающих о различных профессиях и развитии личности.

А для одиннадцатиклассников Тоболовской СОШ был проведен парламентский урок.