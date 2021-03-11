Для ишимских старшеклассников провели парламентский урок. Фото предоставлено "КП".

Парламентский урок провели для учеников 11-го класса Тоболовской средней образовательной школы в Ишимском районе.

В рамках урока депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова рассказала о работе системы органов государственной власти в Тюменской области, о Тюменской областной думе как законодательном органе власти, о законопроектах, вносимых в областную думу. Подростков заинтересовали вопросы по обращениям граждан, поступающим в адрес депутата, а также вопросы, связанные с получением дистанционного образования.

Спикер рассказала, что любой гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, быть избранным депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, выборным должностным лицом.

– Новая тоболовская школа открылась в 2019 году, и это не только новые стены и оборудование. Видно, как наряду с комфортными условиями меняется и образовательная среда, подходы к обучению. У белорусских авторов Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак есть книга «Я хочу в школу». Мне кажется, что отчасти героями этой книги могли стать и ученики этой школы. Прошедший парламентский урок показал, что для них учебный процесс – не только зубрежка от звонка до звонка, они рассуждают, активно моделируют ситуации и находят варианты решений предлагаемых проблем, – уверена Елена Витальевна.

А для 7 – 9 классов, также в рамках программы «Крепкая семья», в этот же день прошла серия профориентационных проектов «Конструктория Pro», помогающая определиться с будущей профессией.