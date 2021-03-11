В Тюмени шестью выстрелами застрелили алабая.

Тюменцы не успели оправиться от истории о собаке, которой рассердившаяся на своего сожителя женщина перерезала горло, как случилось новое несчастье. Жительница Военного городка рассказала, что ее алабая убили, выстрелив в него шесть раз, причем одна пуля угодила в голову. У собачницы есть подозреваемые.

Татьяна уверена, что дело во вражде к ней другой местной жительницы, которую летом покусал ее шестилетний Фарт, пишет «МегаТюмень».

– Люди говорят, что она хотела с нас стрясти 100 тысяч морального вреда. Я сказала, что такие дела будем решать только через суд. Она не захотела предоставлять бумаги и заключение врача. Мы согласны оплатить лечение и компенсацию, если это будет официально, – отмечает женщина.

Она сообщила, что пятого марта у них сгорела квартира, дознаватели предполагают, что ее подожгли. А на следующий день застрелили собаку. Муж горожанки Сергей поведал, что в Фарта стреляли из усовершенствованного пневмата: пули проломили ребра, пробили легкое и артерии.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что заявление по этому поводу поступило в первый отдел: «Проводится проверка, назначена баллистическая экспертиза».