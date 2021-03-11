В Тюменской области за сутки скончались четыре пенсионера с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки умерли четыре пенсионера с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Пожилым людям было от 70 до 83 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались четыре человека: женщина, 75 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной гнойно-интерстициальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней нижнедолевой вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 83 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной гнойно-интерстициальной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 71 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 313 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 78 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 32194), 80 человек выздоровели (за весь период – 30383), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 005 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 020 – на перевахтовке.