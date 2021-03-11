В Тюмени произошло нападение на бригаду скорой. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени буйная женщина напала на бригаду скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов к ее мужу. Медики вызвали полицейских и только после их прибытия смогли спокойно оказать необходимую помощь 75-летнему пациенту

– Женщина препятствовала осмотру и оказанию медпомощи. Она вела себя агрессивно: таскала за волосы, била зимним ботинком и пинала медицинское оборудование, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Врачи ушли из квартиры и позвонили стражам порядка. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Тюменской областной службы экстренного реагирования пришлось вскрывать дверь, за которой находился пациент в тяжелом состоянии.

Медики оказали помощь мужчине, у которого произошло обострение хронического заболевания, и доставили его в областную клиническую больницу № 2. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, передает «МегаТюмень».